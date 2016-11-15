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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 09:42 BJT

《香港重要政经日程》--11月15日-11月25日

================== 今日重要政经消息=================

11月15日（周二）

大唐环境产业 首日挂牌。

神州租车 公布第三季业绩。

兴胜创建 公布中期业绩。

09:00 AVCJ私募股权及风险投资论坛。

09:30 光大银行 在中国举行股东特别大会。

10:00 堡狮龙 股东周年大会。

12:00 南顺香港 股东周年大会。

14:30 汇彩控股 澳门记者会。

================== 近期重要政经消息=================

11月16日（周三）

腾讯控股 公布第三季业绩。

信利国际 公布第三季业绩。

英皇娱乐酒店 公布中期业绩。

英皇国际 公布中期业绩。

本间高尔夫 公布中期业绩。

JOYCE BOUTIQUE 公布中期业绩。

敏华控股 公布中期业绩。

德永佳集团 公布中期业绩。

10:30 中广核 股东特别大会。

15:00 卓能集团 股东周年大会。

11月17日（周四）

公布8-10月失业率。

利标品牌 公布中期业绩。

衍生集团 公布中期业绩。

华宝国际 公布中期业绩。

华融投资股份 公布中期业绩。

百盛集团 公布第三季度业绩。

冠捷科技 公布第三季度业绩。

10:00 时计宝 股东周年大会。

11月18日（周五）

中国生物制药 公布第三季业绩。

东方报业集团 公布中期业绩。

保华集团 公布中期业绩。

华信地产财务 公布中期业绩。

*09:00 港交所 与深交所联合举行深港通 · 交易所推介会。

09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。

11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。

11:30 瑞声科技 业绩简报会。

11月21日（周一）

桐成控股 首日挂牌。

National Electronics Holdings Ltd. 公布中期业绩。

经济日报集团 公布中期业绩。

顺昌集团 公布中期业绩。

*11:00 汇丰深港通记者会。

12:00 国浩集团 股东周年大会。

12:15 新创建 股东周年大会。

11月22日（周二）

公布10月份消费物价指数（CPI）。

09:00 亚洲物流及航运会议。

周大福 公布中期业绩。

创维数码 公布中期业绩。

开明投资 公布中期业绩。

亚洲煤业 公布中期业绩。

中港照相 公布中期业绩。

文化传信 公布中期业绩。

国美电器 公布中期业绩。

11月23日（周三）

高雅光学 公布中期业绩。

雅各臣科研制药< 2633.HK>公布中期业绩。

森信纸业集团 公布中期业绩。

东方表行集团 公布中期业绩。

远东发展 公布中期业绩。

威高国际 公布中期业绩。

*莎莎国际 公布中期业绩。

*石药集团 公布第三季业绩。

11月24日（周四）

*伟能集团 首日挂牌。

雅天妮 公布中期业绩。

富士高实业 公布中期业绩。

宝光实业 公布中期业绩。

六福集团 公布中期业绩。

公布10月份进出口数字。

11月25日（周五）

沿海家园 公布中期业绩。

怡益控股 公布中期业绩。

华禧控股 公布中期业绩。

利记 公布中期业绩。

现代美容 公布中期业绩。

华厦置业 公布中期业绩。

建福集团 公布中期业绩。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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