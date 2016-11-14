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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 09:39 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆波动不大，美元/日圆及欧元/美元交易热络

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* 欧元/日圆今日在亚洲盘变动不大，在115.56-94日圆间游走，美元/日圆及欧元/美元交易热络

* 在一目均衡转换线115.17略高处盘整，一目均衡基准线位于114.59日圆

* 一目均衡云区在114.22-31狭幅区间，为汇价提供支撑

* 欧元趋跌，但日本市场人士不急着出脱欧元，关注美元/日圆动向 　　* 市场对欧洲央行的预期出现转变，认为12月可能有所行动，欧元空头因而受伤

* 阻力在周线一目均衡基准线116.74上方　(完)

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