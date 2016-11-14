中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数持平，SDR篮子指数小跌

路透北京11月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周一较上日持平于94.33；SDR篮子指数微跌至95.06，BIS篮子指数微升至95.6。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.55%，SDR篮子指数跌3.82%，BIS指数跌6.00% 。 CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币 价 较上日升贬点数 人民币 6.8291 -176 欧元 7.3808 263 日圆 6.3835 -117 港元 0.8802 -19.9 英镑 8.5806 -395 澳元 5.1501 308 新西兰元<NZDCNY=PBO 4.8446 638 C> 新加坡元<SGDCNY=PBO 4.8248 -21 C> 瑞郎 6.8976 -5 加元 5.0471 -8 林吉特 0.6308 2.9 卢布 9.6424 117 泰铢 5.1893 37 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报95.38，较上日微升0.49%；RXY全球在岸人民币指数 报95.34，较上日微 升0.44%；RXY参考离岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.49%；RXY参考在岸人民 币指数 报95.12，较上日微升0.44%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)