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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 09:44 BJT

中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数持平，SDR篮子指数小跌

路透北京11月14日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周一较上日持平于94.33；SDR篮子指数微跌至95.06，BIS篮子指数微升至95.6。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.55%，SDR篮子指数跌3.82%，BIS指数跌6.00%
。   
        
 CFETS篮子货币        今日中间  CFETS篮子货币
                      价        较上日升贬点数
 人民币                 6.8291            -176
 欧元                   7.3808             263
 日圆                   6.3835            -117
 港元                   0.8802           -19.9
 英镑                   8.5806            -395
 澳元                   5.1501             308
 新西兰元<NZDCNY=PBO    4.8446             638
 C>                             
 新加坡元<SGDCNY=PBO    4.8248             -21
 C>                             
 瑞郎                   6.8976              -5
 加元                   5.0471              -8
 林吉特                 0.6308             2.9
 卢布                   9.6424             117
 泰铢                   5.1893              37
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报95.38，较上日微升0.49%；RXY全球在岸人民币指数 报95.34，较上日微
升0.44%；RXY参考离岸人民币指数 报95.16，较上日微升0.49%；RXY参考在岸人民
币指数 报95.12，较上日微升0.44%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

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