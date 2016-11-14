台湾汇市：台币盘初再贬逾1角至三个半月新低，因亚币挫跌及外资汇出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月14日 - 台币兑美元 周一盘初再贬逾1角，至三个半月新低。交易员表示，美元指数 频探波段新高，凸显此波国际美元涨势凌厉，带动亚币盘初全面续挫，台币也难幸免，且场上持续去化外资汇出需求，致台币掼破31.900关口。
他们指出，台北外汇开盘半小时成交量约为0.92亿美元，主要消化外资强劲的美元买需，至于出口商抛汇卖需虽在但倾向高挂美元卖价；若外资汇出力道持续，料今日台币不排除趋贬靠向32元整数关卡。
〞外资一开盘后就在买美元，买得满凶的。〞一大型公股银行交易员说。
本地时间9:44时，台币兑美元报在31.915，稍早曾触及31.930低位，交投区间介于31.861-31.930，上日收在31.801；此前盘中低位为7月29日的31.980。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘明显垫高；目前一个月美元/台币远汇 报31.987/32.038，上日收在31.930。
目前韩元兑美元 暂报1,171.6，上日收在1,164.8；台股加权指数 则跌0.55%。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.880-32.000。
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