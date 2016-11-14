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市场报道 | 2016年 11月 14日 星期一 10:15 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月14日至11月21日

路透11月14日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GM
T时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期         公布时间   公司代码      业绩季度及公司名称
 2016/11/14       BMO        TDG.N         Q4 2016 TransDigm Group Inc 
 2016/11/14       AMC        AAP.N         Q3 2016 Advance Auto Parts Inc 
 2016/11/15       BMO        TJX.N         Q3 2017 TJX Companies Inc 
 2016/11/15       BMO        HD.N          Q3 2016 家得宝(Home Depot) 
 2016/11/15       AMC        A.N           Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies)
 2016/11/16       NTS        TGT.N         Q3 2016 Target Corp 
 2016/11/16       BMO        LOW.N         Q3 2016 Lowe's Companies Inc 
 2016/11/16       BMO        PGR.N         Q3 2016 Progressive Corp 
 2016/11/16       BMO        PGR.N         10月 2016 Progressive Corp 
 2016/11/16       AMC        NTAP.OQ       Q2 2017 NetApp Inc 
 2016/11/16       AMC        LB.N          Q3 2016 L Brands Inc 
 2016/11/16       AMC        CSCO.OQ       Q1 2017 思科(Cisco Systems) 
 2016/11/17       BMO        HP.N          Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 
 2016/11/17       BMO        SPLS.OQ       Q3 2016 Staples Inc 
 2016/11/17       BMO        WMT.N         Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores) 
 2016/11/17       BMO        SJM.N         Q2 2017 J M Smucker Co 
 2016/11/17       BMO        BBY.N         Q3 2017 百思买(Best Buy) 
 2016/11/17       AMC        CRM.N         Q3 2017 Salesforce.com Inc 
 2016/11/17       AMC        AMAT.OQ       Q4 2016 应用材料(Applied Materials)
 2016/11/17       AMC        ROST.OQ       Q3 2016 Ross Stores Inc 
 2016/11/17       AMC        INTU.OQ       Q1 2017 Intuit Inc 
 2016/11/17       21:15      GPS.N         Q3 2016 Gap Inc 
 2016/11/18       BMO        FL.N          Q3 2016 Foot Locker Inc 
 2016/11/21       BMO        TSN.N         Q4 2016 Tyson Foods Inc 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 张荻)

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