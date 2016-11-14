台湾债市：10年公债殖利率续创近11个月高位，美债亚洲盘未见止稳

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月14日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周一早盘走升，续创10年公债近11个月高位。交易商表示，因美国指标10年公债殖利率于亚洲交易时段续弹，不过市场观望气氛浓厚，开盘近一个小时才有零星成交。
交易员称，台债短期走势还是要看美债表现，美国10年期公债殖利率 在弹破2.08%的长期下降趋势后，若以技术线型分析，上方的支撑看在2.35%。不过以目前市场还在消化特朗普当选美国总统的后续效应，以及12月美联储是否升息等紊乱局势看，技术分析也仅能当作参考。
〞台债早已死过一轮领先上弹，就看美债何时止稳了。〞一位证券商交易主管说。
交易主管称，本周台债观察重点在于周四美联储主席叶伦在国会对12月是否升息做出指引，并将影响周五105/11第二次增额发行前交易的开盘表现。
交易员预估，今天105/11殖利率交投区间将在1.06-1.10%。
本地时间10:02，指标10年公债105/11殖利率弹1.60基点报1.0920%。此前盘中高点为去年12月18日的1.1200%。美国指标10年公债殖利率弹6.9基点，报在2.18%附近。
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--美国利率：逐步升息的理由“非常充分”，美联储关注市场--副主席 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)
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