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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 10:11 BJT

台湾债市：10年公债殖利率续创近11个月高位，美债亚洲盘未见止稳

路透台北11月14日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周一早盘走升，续创10年公债近11个月高位。交易商表示，因美国指标10年公债殖利率于亚洲交易时段续弹，不过市场观望气氛浓厚，开盘近一个小时才有零星成交。

交易员称，台债短期走势还是要看美债表现，美国10年期公债殖利率 在弹破2.08%的长期下降趋势后，若以技术线型分析，上方的支撑看在2.35%。不过以目前市场还在消化特朗普当选美国总统的后续效应，以及12月美联储是否升息等紊乱局势看，技术分析也仅能当作参考。

〞台债早已死过一轮领先上弹，就看美债何时止稳了。〞一位证券商交易主管说。

交易主管称，本周台债观察重点在于周四美联储主席叶伦在国会对12月是否升息做出指引，并将影响周五105/11第二次增额发行前交易的开盘表现。

交易员预估，今天105/11殖利率交投区间将在1.06-1.10%。

本地时间10:02，指标10年公债105/11殖利率弹1.60基点报1.0920%。此前盘中高点为去年12月18日的1.1200%。美国指标10年公债殖利率弹6.9基点，报在2.18%附近。

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--美国利率：逐步升息的理由“非常充分”，美联储关注市场--副主席 (完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

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