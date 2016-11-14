台湾债市：10年公债殖利率续创近11个月高位，美债亚洲盘未见止稳

路透台北11月14日 - 台湾指标10年公债105/11 殖利率周一早盘走升，续创10年公债近11个月高位。交易商表示，因美国指标10年公债殖利率于亚洲交易时段续弹，不过市场观望气氛浓厚，开盘近一个小时才有零星成交。

交易员称，台债短期走势还是要看美债表现，美国10年期公债殖利率 在弹破2.08%的长期下降趋势后，若以技术线型分析，上方的支撑看在2.35%。不过以目前市场还在消化特朗普当选美国总统的后续效应，以及12月美联储是否升息等紊乱局势看，技术分析也仅能当作参考。