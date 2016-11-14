版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 10:23 BJT

金属期市：上海金属期货全线开低，特朗普和中国带来提振的希望消退

据越南一份政府内部报告，台湾台塑集团 旗下一钢厂存在超过50项违规，包括未获授权采用污染更重的生产流程，导致越南出现最严重的环境灾难。

智利国家铜业公司(Codelco)高管接受路透采访时称，该公司计划削减旗下智利Chuquicamata矿的成本。

俄铝上调铝需求前景预估，并称美国总统当选人特朗普增加基建支出的计划提振了金属市场。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化

(编译 杜明霞/王兴亚；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐