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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 10:20 BJT

台湾股市：触及四个月低点，受外资抛盘拖累

电子类指数 跌0.9%，金融保险类指数 跌0.1%。

交投活络个股包括，鸿海 股价跌0.5%。

鸿海公布第三季净利减少8.6%，为连续第四季减少，因认列今年稍早收购的日本夏普 的亏损。(完)

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