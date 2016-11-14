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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 10:25 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆劲扬，日圆疲势暂居主导

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* 澳元/日圆劲扬1%，为澳元/美元在亚洲盘提供下档支撑

* 美元/日圆刷新五个月高位，为澳元/日圆劲扬的主要推手

* 大连铁矿石价格大涨4%，加上基本金属价格普遍回升，持续提供支撑

* 澳元/新西兰元上扬近0.5%

* 中国10月投资、工业产出及零售销售等数据表现多符合预期　(完)

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