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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 10:29 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元触一个月低位，因美债收益率大涨提振美元

“澳元/美元交易将继续处于守势，因美元强势且全球债券收益率上升，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad称。

“然而，铁矿石和炼焦煤价格上涨，给澳元提供一些支撑。”

投资人将关注澳洲央行周二公布的11月政策会议记录，以及之后澳洲央行总裁洛威在傍晚的演讲。

澳元/新西兰元上涨0.7%。澳元/日圆 涨约1%，澳元/欧元 连续第二个交易日上扬。

新西兰元/美元 跌0.6%至0.7085，稍早一度跌至0.7075美元，为10月17日以来最低，此前新西兰发生数次强烈地震，造成至少两人死亡。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪 审校 徐文焰/王兴亚)

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