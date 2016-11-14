新闻稿：中国10月规模以上工业增加值同比增长6.1%--统计局

2016年10月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.1%（下同，增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），与9月份持平。从环比看，10月份，规模以上工业增加值比上月增长0.50%。1-10月份，规模以上工业增加值同比增长6.0%。 分三大门类看，10月份，采矿业增加值同比下降2.2%，制造业增长6.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长7.9%。 分经济类型看，10月份，国有控股企业增加值同比增长3.2%；集体企业下降3.8%，股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长4.8%。 分行业看，10月份，41个大类行业中有35个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业增长6.5%，纺织业增长4.8%，化学原料和化学制品制造业增长6.7%，非金属矿物制品业增长5.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降3.3%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.4%，通用设备制造业增长8.2%，专用设备制造业增长8.3%，汽车制造业增长17.9%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长2.4%，电气机械和器材制造业增长8.3%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长9.3%，电力、热力生产和供应业增长7.5%。 分地区看，10月份，东部地区增加值同比增长6.3%，中部地区增长7.9%，西部地区增长7.1%，东北地区下降4.5%。 分产品看，10月份，统计的589种主要产品中有377种产品同比增长。其中，钢材9768万吨，同比增长4.1%；水泥22783万吨，增长3.0%；十种有色金属455万吨，增长3.2%；乙烯147万吨，下降6.3%；汽车240.9万辆，增长18.0%；轿车102.7万辆，增长9.6%；发电量4876亿千瓦时，增长8.0%；原油加工量4705万吨，增长5.5%。 10月份，工业企业产品销售率为97.9%，比上年同期提高0.2个百分点。工业企业实现出口交货值10537亿元，同比名义下降0.2%。（完）