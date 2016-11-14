版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 10:47 BJT

新闻稿：中国10月社会消费品零售总额同比增长10%--国家统计局

路透北京11月14日 - 以下是中国国家统计局周一公布的新闻稿“2016年10月份社会消费品零售总额增长10.0%”全文：

　　2016年10月份，社会消费品零售总额31119亿元，同比名义增长10.0%（扣除价格因素实际增长8.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额13508亿元，增长7.5%。 　　2016年1-10月份，社会消费品零售总额269601亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额122312亿元，增长7.8%。 　　按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额26893亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额4226亿元，增长10.3%。1-10月份，城镇消费品零售额231833亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额37768亿元，增长10.9%。 　　按消费类型分，10月份，餐饮收入3492亿元，同比增长10.0%；商品零售27628亿元，增长10.1%。1-10月份，餐饮收入29105亿元，同比增长10.9%；商品零售240496亿元，增长10.3%。 　　在商品零售中，10月份，限额以上单位商品零售12653亿元，同比增长7.7%。1-10月份，限额以上单位商品零售114903亿元，同比增长7.9%。 　　2016年1-10月份，全国网上零售额39288亿元，同比增长25.7%。其中，实物商品网上零售额31740亿元，增长24.9%，占社会消费品零售总额的比重为11.8%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.8%、17.1%和27.8%。（完）

更多细节，请点选统计局网站(here) (整理 李文科; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐