新闻稿：中国10月社会消费品零售总额同比增长10%--国家统计局

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 以下是中国国家统计局周一公布的新闻稿“2016年10月份社会消费品零售总额增长10.0%”全文：
2016年10月份，社会消费品零售总额31119亿元，同比名义增长10.0%（扣除价格因素实际增长8.8%，以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，限额以上单位消费品零售额13508亿元，增长7.5%。 2016年1-10月份，社会消费品零售总额269601亿元，同比增长10.3%。其中，限额以上单位消费品零售额122312亿元，增长7.8%。 按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额26893亿元，同比增长10.0%；乡村消费品零售额4226亿元，增长10.3%。1-10月份，城镇消费品零售额231833亿元，同比增长10.2%；乡村消费品零售额37768亿元，增长10.9%。 按消费类型分，10月份，餐饮收入3492亿元，同比增长10.0%；商品零售27628亿元，增长10.1%。1-10月份，餐饮收入29105亿元，同比增长10.9%；商品零售240496亿元，增长10.3%。 在商品零售中，10月份，限额以上单位商品零售12653亿元，同比增长7.7%。1-10月份，限额以上单位商品零售114903亿元，同比增长7.9%。 2016年1-10月份，全国网上零售额39288亿元，同比增长25.7%。其中，实物商品网上零售额31740亿元，增长24.9%，占社会消费品零售总额的比重为11.8%；在实物商品网上零售额中，吃、穿和用类商品分别增长28.8%、17.1%和27.8%。（完）
更多细节，请点选统计局网站(here) (整理 李文科; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。