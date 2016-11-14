新闻稿：中国1-10月全国固定资产投资同比增长8.3%--国家统计局

2016年1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）484429亿元，同比名义增长8.3%，增速比1-9月份加快0.1个百分点。从环比速度看，10月份固定资产投资（不含农户）增长0.58%。 分产业看，第一产业投资15366亿元，同比增长22%，增速比1-9月份加快0.2个百分点；第二产业投资189136亿元，增长2.9%，增速回落0.4个百分点；第三产业投资279926亿元，增长11.5%，增速加快0.4个百分点。 第二产业中，工业投资185681亿元，同比增长3%，增速比1-9月份回落0.2个百分点；其中，采矿业投资8316亿元，下降20.9%，降幅与1-9月份持平；制造业投资153068亿元，增长3.1%，增速与1-9月份持平；电力、热力、燃气及水生产和供应业投资24297亿元，增长13.9%，增速比1-9月份回落2.2个百分点。 第三产业中，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）94928亿元，同比增长19.4%，增速与1-9月份持平。其中，水利管理业投资增长20.9%，增速比1-9月份加快0.4个百分点；公共设施管理业投资增长23.6%，增速与1-9月份持平；道路运输业投资增长15.6%，增速比1-9月份加快0.6个百分点；铁路运输业投资增长9.3%，增速回落0.1个百分点。 分地区看，东部地区投资201945亿元，同比增长9.6%，增速比1-9月份回落0.3个百分点；中部地区投资125054亿元，增长12.7%，增速与1-9月份持平；西部地区投资126592亿元，增长12.7%，增速回落0.4个百分点；东北地区投资27266亿元，下降25.5%，降幅缩小3.4个百分点。 分登记注册类型看，内资企业投资461079亿元，同比增长8%，增速比1-9月份加快0.2个百分点；港澳台商投资11599亿元，增长17.9%，增速回落0.5个百分点；外商投资9977亿元，增长13.2%，增速回落1.5个百分点。 从项目隶属关系看，中央项目投资19354亿元，同比增长2.6%，增速比1-9月份回落4个百分点；地方项目投资465075亿元，增长8.7%，增速加快0.2个百分点。 从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资1022874亿元，同比增长9.1%，增速与1-9月份持平；新开工项目计划总投资410913亿元，增长21.8%，增速比1-9月份回落0.8个百分点。 从到位资金情况看，固定资产投资到位资金496675亿元，同比增长5.4%，增速比1-9月份回落0.5个百分点。其中，国家预算资金增长16.1%，增速回落1.8个百分点；国内贷款增长7.9%，增速回落0.5个百分点；自筹资金下降0.3%，增速回落0.3个百分点；利用外资下降20.2%，降幅缩小0.8个百分点；其他资金增长32.5%，增速回落0.7个百分点。（完）