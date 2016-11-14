新闻稿：中国前10月房地产开发投资83,975亿元，同比增长6.6%--国家统计局

1-10月份，东部地区房地产开发投资46416亿元，同比增长5.0%，增速比1-9月份提高1.4个百分点；中部地区投资18727亿元，增长11.1%，增速提高0.2个百分点；西部地区投资18832亿元，增长6.1%，增速回落0.2个百分点。 1-10月份，房地产开发企业房屋施工面积730981万平方米，同比增长3.3%，增速比1-9月份提高0.1个百分点。其中，住宅施工面积501471万平方米，增长1.8%。房屋新开工面积137375万平方米，增长8.1%，增速提高1.3个百分点。其中，住宅新开工面积94996万平方米，增长8.3%。房屋竣工面积65211万平方米，增长6.6%，增速回落5.5个百分点。其中，住宅竣工面积47828万平方米，增长5.7%。 1-10月份，房地产开发企业土地购置面积16873万平方米，同比下降5.5%，降幅比1-9月份收窄0.6个百分点；土地成交价款6764亿元，增长16.7%，增速提高3.4个百分点。 二、商品房销售和待售情况 1-10月份，商品房销售面积120338万平方米，同比增长26.8%，增速比1-9月份回落0.1个百分点。其中，住宅销售面积增长27.0%，办公楼销售面积增长36.1%，商业营业用房销售面积增长19.3%。商品房销售额91482亿元，增长41.2%，增速回落0.1个百分点。其中，住宅销售额增长42.6%，办公楼销售额增长56.5%，商业营业用房销售额增长23.2%。 1-10月份，东部地区商品房销售面积57611万平方米，同比增长28.8%，增速比1-9月份回落0.5个百分点；销售额57612亿元，增长47.0%，增速回落0.7个百分点。中部地区商品房销售面积33788万平方米，增长33.1%，增速提高0.4个百分点；销售额18823亿元，增长45.4%，增速提高0.8个百分点。西部地区商品房销售面积28939万平方米，增长16.7%，增速提高0.3个百分点；销售额15047亿元，增长19.0%，增速提高1.1个百分点。 10月末，商品房待售面积69522万平方米，比9月末减少90万平方米。其中，住宅待售面积减少328万平方米，办公楼待售面积增加43万平方米，商业营业用房待售面积增加103万平方米。 三、房地产开发企业到位资金情况 1-10月份，房地产开发企业到位资金117261亿元，同比增长15.5%，增速与1-9月份持平。其中，国内贷款17303亿元，增长1.2%；利用外资123亿元，下降49.0%；自筹资金40764亿元，增长0.6%；其他资金59071亿元，增长35.2%。在其他资金中，定金及预收款33655亿元，增长32.2%；个人按揭贷款19783亿元，增长51.5%。 四、房地产开发景气指数 10月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为94.10，比9月份提高0.05点。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)