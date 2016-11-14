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货币新闻 | 2016年 11月 14日 星期一 11:06 BJT

芝加哥期市：CBOT玉米合约上涨，但丰产预期令涨幅受限

以下是0219GMT报价：   
 合约            价格       变动      涨跌%       两日       30日       RSI 
                                                 涨跌%     移动均  
                                                               值  
 CBOT小麦      403.00       0.00     +0.00%     -0.43%     409.66         40
 CBOT玉米      340.50       0.25     +0.07%     -0.87%     348.36         39
 CBOT大豆      986.50       0.50     +0.05%     -1.15%     987.70         42
 CBOT稻米        9.75      $0.04     +0.36%     -0.92%     $10.21         38
 美国原油       43.30     -$0.11     -0.25%     -0.25%     $48.06         22
 汇率                                                                       
 欧元/美元     $1.079    -$0.006     -0.52%     -0.87%                      
 美元/澳元     0.7542     -0.001     -0.11%     -0.91%                      
  附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(
完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 孙茉莉/张若琪 审校 艾茂林/王颖/王兴亚)

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