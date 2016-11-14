中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周均涨，CFETS指数升至94.33

路透上海11月14日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(11日)的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.59%至94.33，较2014年底则仍下跌5.67%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为95.51和95.11，较前周分别上涨0.89%和上涨0.17%，较2014年底则分别下跌4.49%和4.89%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现基本一致。

上周人民币兑美元即期 跌0.83%，而美元指数 大升2.06%，因特朗普意外当选美国总统，外界预期特朗普的刺激政策将推升通胀，美元指数受提振；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌8.97%，而美元指数则累计上涨9.74%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)