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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 11:20 BJT

日本股市：日经指数早盘收高1.53%创九个月高位，受日圆走软提振

“对美元的信心又回来了，推动日圆跌至107水准并支撑日本出口商类股。”

美元涨破107日圆并触及6月以来最高，受美国公债收益率上涨推动，因市场预计特朗普将增加财政支出、导致通胀上升。

美国10年期公债收益率(殖利率)在亚洲交易时段录得10个月新高2.2%。

“日本市场主要受日圆疲软及美国十年期公债收益率走势推动，纽约道指也起到一定作用，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

周一早间公布的数据显示，日本7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。日本第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也优于第二季的增长0.7%，且为连续第三季扩张。

银行类指数 涨1.1%，一度涨至2月初以来最高。证券类指数 跳涨4.1%至4月以来新高。

东证股价指数 涨1.4%至1,398.11点，JPX-日经400指数 也涨1.4%至12,561.82点。(完)

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