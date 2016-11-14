日本股市：日经指数早盘收高1.53%创九个月高位，受日圆走软提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“对美元的信心又回来了，推动日圆跌至107水准并支撑日本出口商类股。”
美元涨破107日圆并触及6月以来最高，受美国公债收益率上涨推动，因市场预计特朗普将增加财政支出、导致通胀上升。
美国10年期公债收益率(殖利率)在亚洲交易时段录得10个月新高2.2%。
“日本市场主要受日圆疲软及美国十年期公债收益率走势推动，纽约道指也起到一定作用，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
周一早间公布的数据显示，日本7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。日本第三季经济环比年率为扩张2.2%，远超过市场预期的增长0.9%，也优于第二季的增长0.7%，且为连续第三季扩张。
银行类指数 涨1.1%，一度涨至2月初以来最高。证券类指数 跳涨4.1%至4月以来新高。
东证股价指数 涨1.4%至1,398.11点，JPX-日经400指数 也涨1.4%至12,561.82点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。