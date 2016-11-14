《路透基点特写》中国信达不排除提前偿还390亿港元并购贷款的可能性

固息贷款在亚洲并不常见。香港市场最近一笔较大的固息贷款是在三年前，当时民生金融租赁签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款，固定利率为4.5%，前端费为60个基点。

中国四大国有不良资产管理公司之一的信达，据称已选择固定利率的到期一次性偿还贷款结构，因希望锁定长期融资。

熟悉此交易的消息人士称，信达需征得银行100%同意，才能修改贷款的主要条款，如利率、期限或失信费。

信达于9月23日发行32亿美元股息率4.45%的永久优先股，在此数天之前就提出了这一提前还款计划。但后来因考虑到高昂的失信费，决定不推进该计划。

汤森路透Eikon数据显示，信达没有流通中的港元债券，但其2020年到期的美元优先债最新报价为2.77%。(完)