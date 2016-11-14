《路透基点特写》中国信达不排除提前偿还390亿港元并购贷款的可能性

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
固息贷款在亚洲并不常见。香港市场最近一笔较大的固息贷款是在三年前，当时民生金融租赁签署3亿元人民币(4,900万美元)的两年期离岸贷款，固定利率为4.5%，前端费为60个基点。
中国四大国有不良资产管理公司之一的信达，据称已选择固定利率的到期一次性偿还贷款结构，因希望锁定长期融资。
熟悉此交易的消息人士称，信达需征得银行100%同意，才能修改贷款的主要条款，如利率、期限或失信费。
信达于9月23日发行32亿美元股息率4.45%的永久优先股，在此数天之前就提出了这一提前还款计划。但后来因考虑到高昂的失信费，决定不推进该计划。
汤森路透Eikon数据显示，信达没有流通中的港元债券，但其2020年到期的美元优先债最新报价为2.77%。(完)
(编译 侯雪苹/李春喜/艾茂林 审校 王颖/张荻)
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