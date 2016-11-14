台湾债市：10年指标券殖利率再创近11个月新高，因美债不佳且长券跳升

* 105/11殖利率连三弹，再创近11个月高位 * 30年长券殖利率跳升，尾端不稳难控盘 * 明日105/11殖利率区间在1.080-1.150% 路透台北11月14日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周一连三日收高，续创10年公债近11个 月高位。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率于亚洲交易时段续弹，且30年券105/14 发行前 交易殖利率大幅跳升。 他们认为，市场还在消化特朗普当选美国总统的后续效应，短线市场难以止稳。台债虽率先美债反弹，且 各家交易部位都因年底而偏低，但低量观望也导致买卖报价不连续，殖利率波动幅度变大，这情况得等到22日 30年券105/14标售后才有机会好转。 〞命已经去半条了，殖利率一下弹上来这么多，已经有人受伤。〞一证券商交易主管说。 30年券105/14发行前交易殖利率于盘中大弹，是进一步拖累105/11的主因。一大型公股银行交易主管表示 ，此前五大寿险中的确有一家在买105/14，但随着美债殖利率急弹，买盘也向后退。〞现在只能跟着美债飞了 。〞 一大型寿险业交易员指出，现在要论断105/14得标利率还言之过早。纵然有寿险业表态，但也不代表所有 同业的想法。由于全球债市殖利率普遍上扬，30年公债虽然收益率较先前走高，但还是不敌国际债。 她认为，由于殖利率急弹，部位都已经出现套损，若要实现获利，恐怕得卖掉去年的部位才行。在各行库 、寿险买到手软下，恐怕对参与标债的态度也会愈来愈保守。 一证券商交易主管表示，本周将观察周四美联储主席叶伦在国会对12月是否升息做出指引，并将影响周五 105/11第二次增额发行前交易的开盘表现。 105/11殖利率收升6.30基点报1.1390%，此前10年券收盘高点为去年12月17日的1.1725%。 交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.080-1.150%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +0.25 0.7600 0.7600-0.7600* 0.5 10 105/11 +6.30 1.1390 1.0890-1.1400* 43.5 30 105/14 +8.00 1.8600 1.8400-1.8600* 2.0 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1390% 5 105/13 0.7600% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 林高丽)