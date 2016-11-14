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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:52 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率再创近11个月新高，因美债不佳且长券跳升

* 105/11殖利率连三弹，再创近11个月高位
    * 30年长券殖利率跳升，尾端不稳难控盘
    * 明日105/11殖利率区间在1.080-1.150%

    路透台北11月14日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周一连三日收高，续创10年公债近11个
月高位。交易员表示，因美国指标10年公债殖利率于亚洲交易时段续弹，且30年券105/14 发行前
交易殖利率大幅跳升。
    
    他们认为，市场还在消化特朗普当选美国总统的后续效应，短线市场难以止稳。台债虽率先美债反弹，且
各家交易部位都因年底而偏低，但低量观望也导致买卖报价不连续，殖利率波动幅度变大，这情况得等到22日
30年券105/14标售后才有机会好转。
    
     〞命已经去半条了，殖利率一下弹上来这么多，已经有人受伤。〞一证券商交易主管说。
    
    30年券105/14发行前交易殖利率于盘中大弹，是进一步拖累105/11的主因。一大型公股银行交易主管表示
，此前五大寿险中的确有一家在买105/14，但随着美债殖利率急弹，买盘也向后退。〞现在只能跟着美债飞了
。〞
    
    一大型寿险业交易员指出，现在要论断105/14得标利率还言之过早。纵然有寿险业表态，但也不代表所有
同业的想法。由于全球债市殖利率普遍上扬，30年公债虽然收益率较先前走高，但还是不敌国际债。
    
    她认为，由于殖利率急弹，部位都已经出现套损，若要实现获利，恐怕得卖掉去年的部位才行。在各行库
、寿险买到手软下，恐怕对参与标债的态度也会愈来愈保守。
    
    一证券商交易主管表示，本周将观察周四美联储主席叶伦在国会对12月是否升息做出指引，并将影响周五
105/11第二次增额发行前交易的开盘表现。   
    
    105/11殖利率收升6.30基点报1.1390%，此前10年券收盘高点为去年12月17日的1.1725%。
    
    交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.080-1.150%。       

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  +0.25    0.7600    0.7600-0.7600*         0.5
    10   105/11                  +6.30    1.1390    1.0890-1.1400*        43.5
    30   105/14                  +8.00    1.8600    1.8400-1.8600*         2.0
   *表创该券交易以来殖利率高位
    
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1390%
   5    105/13                          0.7600%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 林高丽)

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