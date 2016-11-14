《全球汇市》美元指数追随美债收益率升势触及九个月高位，料继续走强

英镑上周触及五周高位1.2673美元，因市场的关注点从英国脱欧转移到了欧洲的潜在政 治风险上，还有特朗普胜选或将令英美关系加强的预期。 韩元、印尼卢比和新加坡坡元在内的新兴货币仍保持守势，受累于美国升息引发投资者 资金撤出的担忧。 但墨西哥披索兑美元 从周五触及的纪录低位21.39披索升至20.76披索，因特朗 普似乎软化在美墨边境筑墙的承诺。 美国当选总统特朗普软化在美国-墨西哥边境筑墙的承诺，称在部分地段也可以“竖起 栅栏”，并称他将驱逐最多300万有犯罪记录的非法移民。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0797 1.0850 -0.49 -0.58 1.0860 美元/日圆 107.46 106.67 +0.74 -10.67 120.30 欧元/日圆 116.01 115.83 +0.16 -11.08 130.47 美元/瑞郎 0.9915 0.9875 +0.41 -1.03 1.0018 英镑/美元 1.2559 1.2599 -0.32 -14.78 1.4738 美元/加元 1.3549 1.3540 +0.07 -2.10 1.3839 美元/离岸人民币 6.8313 6.8230 +0.12 +4.01 6.5680 澳元/美元 0.7550 0.7550 +0.00 +3.78 0.7275 新西兰元/美元 0.7100 0.7115 -0.21 +4.03 0.6825 澳元/日圆 81.130 80.530 +0.75 -7.41 87.620 新西兰元/日圆 76.280 76.030 +0.33 -6.95 81.980 英镑/日圆 134.97 134.46 +0.38 -23.84 177.22 澳元/新西兰元 1.0634 1.0587 +0.44 -0.28 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 郑茵/王颖/刘秀红/王丽鑫/王琛；审校 孙茉莉/白云/龚芳/高琦)