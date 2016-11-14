版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 11:52 BJT

《全球汇市》美元指数追随美债收益率升势触及九个月高位，料继续走强

英镑上周触及五周高位1.2673美元，因市场的关注点从英国脱欧转移到了欧洲的潜在政
治风险上，还有特朗普胜选或将令英美关系加强的预期。
    
    韩元、印尼卢比和新加坡坡元在内的新兴货币仍保持守势，受累于美国升息引发投资者
资金撤出的担忧。
    
    但墨西哥披索兑美元 从周五触及的纪录低位21.39披索升至20.76披索，因特朗
普似乎软化在美墨边境筑墙的承诺。
    
    美国当选总统特朗普软化在美国-墨西哥边境筑墙的承诺，称在部分地段也可以“竖起
栅栏”，并称他将驱逐最多300万有犯罪记录的非法移民。 
        
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0797  1.0850  -0.49  -0.58  1.0860
    美元/日圆            107.46  106.67  +0.74 -10.67  120.30
    欧元/日圆         116.01  115.83  +0.16 -11.08  130.47
    美元/瑞郎            0.9915  0.9875  +0.41  -1.03  1.0018
    英镑/美元            1.2559  1.2599  -0.32 -14.78  1.4738
    美元/加元            1.3549  1.3540  +0.07  -2.10  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8313  6.8230  +0.12  +4.01  6.5680
    澳元/美元            0.7550  0.7550  +0.00  +3.78  0.7275
    新西兰元/美元        0.7100  0.7115  -0.21  +4.03  0.6825
    澳元/日圆         81.130  80.530  +0.75  -7.41  87.620
    新西兰元/日圆     76.280  76.030  +0.33  -6.95  81.980
    英镑/日圆         134.97  134.46  +0.38 -23.84  177.22
    澳元/新西兰元     1.0634  1.0587  +0.44  -0.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 郑茵/王颖/刘秀红/王丽鑫/王琛；审校 孙茉莉/白云/龚芳/高琦)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐