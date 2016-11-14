中国汇市：人民币早盘再创近六年半新低，宏观数据影响力不及美指

* 人民币早盘再创近六年半新低，市场仍净购汇

* 中间价七连跌至逾七年新低

* 美指逼近百点关口，引发谨慎情绪

* 未来人民币走势看美指，短期承压

* 中国新公布工业等数据影响不大

路透北京11月14日 - 人民币兑美元即期 周一早盘续创近六年半新低，中间价则七连跌至逾七年新低。交易员称，美元指数升至九个月高位逼近百点大关，场内虽延续净购汇，但人民币跌幅不算太大，成交亦不甚活跃；未来走势仍要看美指走向，而新出炉的中国工业等数据影响有限。

他们指出，尽管人民币中间价跌至6.83元关口附近，但即期也没有开得特别低。新的人民币中间价形成机制下，央行对市场容忍度提高，早盘未见大行出手。由于市场认为美指将在100点大关遭遇很强阻力，因此短期做空人民币的意义并不大，观望情绪较浓。

“现在这个点位很尴尬，买还是不买，不好选择，美元未来上涨空间值得探讨，...大家都观望。”一外资行交易员称。

中国国家统计局周一公布，10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，略低于路透调查预估中值6.2%；前10月固定资产投资同比增长8.3%，略高于路透预估的8.2%。10月社会消费品零售总额同比增长10%，低于路透调查预估中值10.7%。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.8251元，稍早低见6.8263元；上日收报6.8155元，夜盘终报6.815元。今日人民币兑美元中间价 报6.8291元，上日中间价为6.8115元。人民币兑美元即期成交额 为99.28亿美元，上日半日为123.35亿美元。

交易员称，特朗普当选美国总统引发美元大涨，加上美元加息预期，令这波美元涨势猛烈，在美元企稳之前，人民币仍承受贬值压力。可能要等12月美元加息落地之后，美指能稍微刹车，人民币压力才能得以缓释。

而针对中国目前对个人结汇和境内个人购汇实行每人每年等值5万美元的年度总额是否够用，国家外汇管理局有关负责人表示，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。

中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(11日)的CFETS人民币汇率指数 前周上涨0.59%至94.33，较2014年底则仍下跌5.67%。

全球汇市方面，美元指数周一早盘升至九个月高位，因特朗普赢得美国总统大选触发的全球市场冒险人气稳步持续。美元指数 涨0.4%报99.428，之前触及2月1日以来高位99.445。。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.02元, 上日尾盘为7.0063元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8324元, 上一交易日尾盘报6.823元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8237，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3734、6.3515和8.5745。