路透基点：中国银团贷款市场规模达1,073亿美元，基建贷款占大头--TRLPC

路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点报导称，截至2016年9月底，中国银团贷款市场规模达到1,073亿美元，银团贷款案为379件。第三季银团贷款总额与上一季相比呈下滑趋势。

用于基础设施及项目融资的银团贷款是目前为止推动中国贷款市场规模攀升的最大贡献方。基础设施及项目融资贷款案为58件，总额为468.5亿美元，几乎占贷款总额的半壁江山。

在今年前九个月，有逾15位借款人借助该市场进行基础设施融资，为公共交通项目提供资金支持。

资本支出和运营资本贷款是第二大贡献方，其中资本支出贷款案为100件，贷款额为163.7亿美元，运营资本贷款案为56件，贷款额163.7亿美元。中国海洋石油有限公司和Shell Petrochemicals在资本支出领域发起了最大规模的贷款案，规模约为37亿美元。

房地产贷款案为89件，贷款额177.5亿美元，Shanghai Sun Hung Kai Weiwan Real Estate Co Ltd的22亿美元融资案，为规模最大的交易之一。上海的房地产贷款案为20件，贷款额为83亿美元，为该领域的最大贡献方。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)