路透基点：中国银团贷款市场规模达1,073亿美元，基建贷款占大头--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点报导称，截至2016年9月底，中国银团贷款市场规模达到1,073亿美元，银团贷款案为379件。第三季银团贷款总额与上一季相比呈下滑趋势。
用于基础设施及项目融资的银团贷款是目前为止推动中国贷款市场规模攀升的最大贡献方。基础设施及项目融资贷款案为58件，总额为468.5亿美元，几乎占贷款总额的半壁江山。
在今年前九个月，有逾15位借款人借助该市场进行基础设施融资，为公共交通项目提供资金支持。
资本支出和运营资本贷款是第二大贡献方，其中资本支出贷款案为100件，贷款额为163.7亿美元，运营资本贷款案为56件，贷款额163.7亿美元。中国海洋石油有限公司和Shell Petrochemicals在资本支出领域发起了最大规模的贷款案，规模约为37亿美元。
房地产贷款案为89件，贷款额177.5亿美元，Shanghai Sun Hung Kai Weiwan Real Estate Co Ltd的22亿美元融资案，为规模最大的交易之一。上海的房地产贷款案为20件，贷款额为83亿美元，为该领域的最大贡献方。(完) (编译 侯雪苹；审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。