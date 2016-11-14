中国货币市场：回购利率小升资金面平衡偏紧，逆回购续驰援但改善有限

路透上海11月14日 - 中国银行间市场周一早间资金面仍平衡偏紧，回购利率均小升。交易员称，央行逆回购继续投放助益流动性，不过大行融出偏谨慎，致不少银行仍难轻松拆入资金，轧平头寸，虽然对未来预期难太过乐观， 但是多数机构对央行稳中偏紧态度均有所预期，因此目前整体心态尚属平稳。

“稍微紧一点，大行出的没那么多，平头寸也没那么容易，但是也没有太费劲，央妈就是想要这种状态，让大家都难受呗，”华北一银行交易员表示，逆回购放的也不算多，对市场资金缺口来说也是杯水车薪，大多数中小机构压力会更大一些。

央行公开市场今日将进行总额1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050亿元，14天期650亿元。加上顺延今日到期的100亿元央票，据此计算，单日将净投放900亿元。 此外，本周三(16日)还有1,150亿元MLF(中期借贷便利)到期。

对于现在市场的状况，上述交易员认为，“都是刚好平了头寸，没有多余的(融)出，感觉央妈已经抓住了市场的命门所在。”

上海一银行交易员则表示，本周月度缴税还在进行中，但感觉对资金面的扰动比较有限，MLF也有到期，现在关键就是看央行愿意投放多少，以及大行的融出量大小来决定市场的松紧程度。

对于未来预期，上述华北交易员并认为，现在央行释放的就是稳中偏紧信号，大家也没有太多其他预期，反而接受现在的这种状态，对未来预期则是谨慎中亦无需太大恐慌。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.2805 2.2243 +5.62

七天 2.4307 2.4277 +0.30

14天 2.6292 2.5603 +6.89

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.0800 3.6000 -52.00

七天 2.7050 2.5000 +20.50

14天 2.8800 2.5950 +28.50

回购定盘利率

其中:隔夜 2.3000 2.2300 +7.00

七天 2.7000 2.5000 +20.00

14天 2.8000 2.5800 +22.00

Shibor

其中:隔夜 2.2310 2.2110 +2.00

七天 2.4070 2.4020 +0.50

三个月 2.8846 2.8751 +0.95

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