《路透晚报》--11月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中美关系：合作是两国唯一的正确选择，双方要加强协调--习近平

中国国家主席习近平周一与美国当选总统特朗普通电话称，事实证明，合作是中美两国唯一的正确选择，当前，中美合作拥有重要机遇和巨大潜力，双方要加强协调，推动两国经济发展和全球经济增长，拓展各领域交流合作。

--中国数据：四季度开局经济持稳全年目标无虞，房地产压力下明年存挑战

中国10月宏观数据继续呈现企稳迹象，受房地产和民间投资增速上升拉动，固定资产投资小幅回暖，不过汽车销售回落拖累消费增速下滑。整体而言，中国四季度经济将延续前三季走势，完成全年增长区间目标没有悬念。10月规模以上工业增加值同比增长6.1%，10月社会消费品零售总额同比增长10%，前10月固定资产投资同比增长8.3%。

--中国经济：10月消费增幅放缓主因去年基数高，房地产投资增速仍会加快--统计局

中国国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，10月份消费增幅回落主要是去年基数原因，以及去年车购税减半，就汽车销售这一项，拉低了社会消费品零售总额0.5个百分点，所以这是最主要的因素。还有一个因素，就是房地产销售回落也带来一些家具、家庭用品销售的回落。

--中国房地产：1-10月房地产开发投资同比增6.6%，新开工面积增8.1%

中国国家统计局公布，1-10月全国房地产开发投资同比增长6.6%，增速高于1-9月的5.8%；10月末商品房待售面积69,522万平方米，比9月末的69,612万平方米减少。

--中国财政：高基数导致10月财政支出同比大降，亦凸显地方财力吃紧

中国财政部公布财政收支数据显示，前10月收入完成预算的87%，支出完成预算的82%，收不抵支赤字收窄至1.1万亿元人民币，但较前三季度的赤字1.46万亿明显收窄。

--中国外汇：年度总额之外合理合法用汇需求可凭证明材料办理--外管局

针对中国目前对个人结汇和境内个人购汇实行每人每年等值5万美元的年度总额是否够用，国家外汇管理局有关负责人表示，年度总额是一项便利化额度安排，并不是个人结汇和购汇的限额；在年度总额之外合理合法的用汇需求，可凭证明材料办理。

--中国金融：10月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币--央行

路透根据中国央行公布的数据计算显示，10月末中央银行口径外汇占款余额为226,430.04亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少2,678.64亿元人民币。

--中国政策：新增沈阳、长春等十个服务外包示范城所得税优惠--财政部

中国财政部发布通知称，根据国务院批复，新增沈阳、长春等十个中国服务外包示范城市，适用技术先进型服务企业所得税政策，自2016年1月1日起至2018年12月31日止执行。

--中国经济：河南安阳民用机场项目获批，总投资约11.76亿元--国务院

中国政府网刊登中国国务院和中央军委关于同意新建河南安阳民用机场的批复，总投资约11.76亿元人民币。该航站区按满足2025年旅客吞吐量55万人次、货邮吞吐量2,000吨的目标设计。

--《焦点》中国阻止资金外流频频设卡，但隐蔽通道防不胜防

虽然中国政府一直积极封锁资金流出中国的官方渠道，但却更多资金正在通过隐蔽手段外流，因投资者想避开不断放缓的中国经济和走软的人民币。

--中国经济：企业景气温和改善，预计四季度及明年经营逐步好转--国研中心

中国国务院发展研究中心企业家调查显示，目前中国企业景气温和改善，企业家认为未来市场需求稳中有升，对未来发展信心有所恢复。预计今年四季度企业经营状况将“好转”的企业家比“恶化”的多17.1个百分点，好于2015年的调查结果，预计明年“好转”的比“恶化”的多22.5个百分点。

--中国能源：10月原油日产量降至2009年5月来最低

中国国家统计局公布，中国10月原油日产量降至逾七年最低，因在油价低迷之际产油商不愿钻探新井，且已长期开采的油井产量减少。中国10月原油产量较上年同期减少11.3%至1,605万吨，仅略高于9月的1,598万吨。

--中国消费：2019年中国有望超越美国成全球最大消费市场--德勤

德勤中国与中国连锁经营协会（CCFA）近日联合发布报告称，相对欧美两大发达地区不足5%的低增长率，中国零售市场更具强劲活力和增长潜力，有望在2019年超越美国，成为全球最大的消费市场。

【金融】

--全球金融：美国并购审查趋严，中国买家寻求保险覆盖交易失败风险

保险业者已开始对可能因监管审查而失败的跨境交易提供保护，瞄准积极在美国寻求收购机会的中国企业。保险业主管和银行家表示，过去一年，英国的Aon成为提供这种新型保险的第一家业者，为可能面临美国外资审议委员会(CFIUS)反对的并购交易提供保险。

--《路透基点特写》中国信达不排除提前偿还390亿港元并购贷款的可能性

中国信达资产管理股份有限公司不排除在支用390亿港元(50亿美元)并购贷款不到一年就提前还贷的可能性，这一不同寻常的举动可能提高贷款方的回报。

--亚洲金融：家族办公室料继续押注私募股权与房地产，以增强回报--瑞银

投行瑞银发表最新报告显示，亚太区的家族办公室料继续押注私募股权与房地产投资，以增强回报。由年初至今，区内投资表现重拾升轨，亚太区家族办公室投资组合的回报率达3.9%，好于去年的零回报。去年的投资表现主要受到发展中国家市场股票投资拖累。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,700亿元逆回购，单日净投放900亿元

业内人士透露，中国央行公开市场今日将进行总额1,700亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,050亿元，14天期650亿元。加上顺延今日到期的100亿元央票，据此计算，单日将净投放900亿元。

--中国债市动态：追随期货现券收益率先跌后涨，关注海外IRS升势仍在

追随国债期货走势，中国银行间债市周一早盘现券收益率先跌后回升，10年国债等最新水平较上日收盘小涨。而受海外公债收益率上行影响，尽管境内资金面尚可，利率互换市场(IRS)向上趋势仍较明显。

--中国货币市场：回购利率小升资金面平衡偏紧，逆回购续驰援但改善有限

中国银行间市场早间资金面仍平衡偏紧，回购利率均小升。交易员称，央行逆回购继续投放助益流动性，不过大行融出偏谨慎，致不少银行仍难轻松拆入资金，轧平头寸，虽然对未来预期难太过乐观， 但是多数机构对央行稳中偏紧态度均有所预期，因此目前整体心态尚属平稳。

--《中国新债预测》国开行四期增发债定位稍高二级，情绪谨慎或压制需求

中国国家开发银行周二招标增发三、五、10、20年四期固息债。路透调查显示，今日银行间资金面紧平衡格局依旧，但现券跟随海外公债走势，二级收益率小幅走升，机构整体情绪略 偏空，在此背景下，预计明日四期债预测均值稍高于二级，分别为2.81%、2.99%、3.16%和3.48%。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘跌破6.84元创逾七年半新低，因美指飙升且大行放手

人民币兑美元即期大幅收贬254点，并跌破6.84元关口，创逾七年半新低；中间价则七连跌创逾七年新低；离岸人民币亦跌破6.85关口再创纪录新低。交易员称，美元指数劲扬，场内延续净购汇。未来走势仍要看美指走向，而新出炉的中国工业等数据影响有限。

--投行观点：点心债市场的发展短期内可能还会继续放缓--中金

中国大型投行--中金公司最新研报称，在岸融资成本下降和人民币贬值预期使得近期离岸人民币债券市场发展受阻，近两年离岸点心债发行量锐减。点心债市场的发展在短期内可能还会继续放缓。

--中国汇市：路透测算的CFETS人民币汇率指数持平，SDR篮子指数小跌

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周一较上日持平于94.33；SDR篮子指数微跌至95.06，BIS篮子指数微升至95.6。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指连三日收升续创逾10个月新高，领涨板块持续性存疑

中国股市沪综指连三日收升，续创逾10个月新高。分析师指出，从最近商品的表现看，短线领涨的有色、煤炭板块持续性可能仍存疑，大盘今日呈现冲高回落走势，短线料会有一定的调整要求。

--中国基金：QFII A股基金10月平均业绩升2.15%，优于国内股票基金--理柏

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)发布最新月度报告称，按实际业绩计算，中国整体合格境外机构投资者（QFII）A股基金今年10月的平均业绩升2.15%，略优于国内股票型基金；前10个月的平均业绩累计下跌6.58%，亦好于国内股票型基金。

--中国个股：上汽集团与德国大众就引进奥迪品牌签署合作框架协议

中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司公告称，公司上周五（11月11日）已与德国大众汽车集团公司签署合作框架协议谅解备忘录，将就引进奥迪品牌进行合作。

--香港个股：华融金融与永新华订MOU，建议成立300亿元人民币投资基金

华融国际金融控股有限公司宣布，与主要从事物业发展及文化产业投资的永新华控股订立战略合作谅解备忘录（MOU），成立建议规模300亿元人民币的投资基金，主要投资于全球非物质文化遗产发展及保育项目。

--中国个股：鑫科材料拟以23.9亿元收购好莱坞独立影视公司资产

中国安徽鑫科新材料股份有限公司公告称，境外孙公司拟以约23.88亿元人民币现金收购Midnight Investments L.P.的80%出资权益，后者主要资产为好莱坞独立影视公司Voltage Pictures, LLC。 (完) (整理 林高丽; 审校 杨淑祯)