路透基点：欣铨科技将五年期贷款规模提高至40亿台币--TRLPC

路透香港11月14日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，欣铨科 技(Ardentec Corp)已将其五年期贷款规模从起初目标35亿台币提高至40 亿台币(1.25亿美元)。 台湾银行是这项贷款案的唯一牵头行兼簿记行。贷款由A部分25亿台 币定期贷款和B部分15亿台币循环信贷组成。 贷款利率为三个月或六个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60 个基点，税前保底利率为1.7%。 加入成为牵头行的银行获最高前端费8个基点。该贷款案预计下月签 署。 贷款资金用于收购全智科技(Giga Solution Tech)股份，以及营运资 本用途。(完)