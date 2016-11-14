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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 12:47 BJT

日本个股：出光兴产再度延迟收购昭和壳牌石油股份的计划--日经新闻

路透东京11月14日 - 日本经济新闻报导，日本炼油商出光兴产 将再度推迟其从皇家荷兰/壳牌石油集团 手中收购昭和壳牌石油 股份的计划，因日本公正交易委员会(Japan Fair Trade Commission)仍在进行审查。

日经新闻报告称，出光兴产原本计划在11月底收购昭和壳牌石油33.24%的股份，现将该计划推迟至明年1月底。报导未引述消息来源。

出光兴产称将在周一0600GMT宣布有关其收购昭和壳牌石油股份的时间，但未说明具体情况。(完)

(编译 王琛；审校 汪红英)

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