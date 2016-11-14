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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 15:40 BJT

《中国地方债发行日程表》--11月14日

下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *陕西省       18        3年       *2.37%      一般地方债    11/15
               18        5年       *2.49%
               18        7年       *2.75%
                7.8     10年       *2.78%
    
 *大连市       15.605    3年      周二招标     一般地方债    11/16
               23.4074   5年
               23.4074   7年
               15.605   10年
                3.7966   3年      周二招标     专项地方债    11/16
                5.6949   5年
                5.6949   7年   
                3.7966  10年
    
 *河北省       36        3年      周四招标    一般地方债     11/18
    
 *海南省       20        3年      周四招标    专项地方债     11/18
               26.7941   5年
               20        7年
               26       10年
        
 *云南省       45.3      3年      周五招标    一般地方债     11/21
               78        5年
              127       10年
               45.8      3年      周五招标    专项地方债     11/21
               50        5年
    
  上海市       60        3年       *2.41%     一般地方债     11/14
               60        5年       *2.52%
               90        7年       *2.81%
               90       10年       *2.86%
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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