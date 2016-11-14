版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:03 BJT

新兴汇市：亚币续跌，美国收益率上升加剧亚洲资本外流担忧

**印尼卢比**
    
    卢比下跌，因债市资金流出。印尼10年期公债收益率 报7
.708%，为6月27日以来最高。印尼股市 亦跌近3%。
    
    据汤森路透数据，外资之前连续三个交易日卖超印尼股票，周五卖超
规模为2.5万亿卢比(1.873亿美元)，为去年10月26日以来最大单日卖超规
模。
    
    交易员称，周一并未发现印尼央行干预市场阻止卢比下滑，但他们对
其是否会出手抑制波动的可能性愈发警惕。
    
    雅加达一位汇市交易员表示，如果卢比跌至13,400，则当局可能会这
么做。卢比日低为13,375。
    
                                        亚洲     当日  今年以来 
  2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            107.52    106.69   -0.77  +11.89    1
20.30
    坡元            1.4151    1.4136   -0.11   +0.17    1
.4175
    台币          31.909    31.801   -0.34   +3.63    3
3.066
    韩元           1170.70   1164.80   -0.50   +0.36   11
74.95
    泰铢             35.41     35.31   -0.28   +1.72     
36.02
    菲律宾披索       49.25     48.95   -0.61   -4.77     
46.90
    印尼卢比      13355.00  13285.00   -0.52   +3.22  137
85.00
    印度卢比       67.25     67.25   +0.00   -1.64     
66.15
    马币            4.3250    4.2800   -1.04   -0.81    4
.2900
    人民币          6.8280    6.8150   -0.19   -4.92    6
.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译/审校 杜明霞/李爽/王兴亚/张若琪/王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐