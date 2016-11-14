新兴汇市：亚币续跌，美国收益率上升加剧亚洲资本外流担忧

**印尼卢比** 卢比下跌，因债市资金流出。印尼10年期公债收益率 报7 .708%，为6月27日以来最高。印尼股市 亦跌近3%。 据汤森路透数据，外资之前连续三个交易日卖超印尼股票，周五卖超 规模为2.5万亿卢比(1.873亿美元)，为去年10月26日以来最大单日卖超规 模。 交易员称，周一并未发现印尼央行干预市场阻止卢比下滑，但他们对 其是否会出手抑制波动的可能性愈发警惕。 雅加达一位汇市交易员表示，如果卢比跌至13,400，则当局可能会这 么做。卢比日低为13,375。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 107.52 106.69 -0.77 +11.89 1 20.30 坡元 1.4151 1.4136 -0.11 +0.17 1 .4175 台币 31.909 31.801 -0.34 +3.63 3 3.066 韩元 1170.70 1164.80 -0.50 +0.36 11 74.95 泰铢 35.41 35.31 -0.28 +1.72 36.02 菲律宾披索 49.25 48.95 -0.61 -4.77 46.90 印尼卢比 13355.00 13285.00 -0.52 +3.22 137 85.00 印度卢比 67.25 67.25 +0.00 -1.64 66.15 马币 4.3250 4.2800 -1.04 -0.81 4 .2900 人民币 6.8280 6.8150 -0.19 -4.92 6 .4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/李爽/王兴亚/张若琪/王颖)