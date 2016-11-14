日本债市：公债价格小跌，追随美债跌势

美国10年期公债收益率 在亚洲时段触及10个月高点2.210%。 美国现货公债市场周五因退伍军人节假期休市，但美债期货周五跌至10个月低位，因债 市投资人担心，特朗普政府将施行的政策会推升通胀，那将降低债券价值。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.225% +2.5 -0.250% 五年期公债 -0.160% +1.5 -0.175% 10年期公债 -0.020% +1.5 -0.035% 20年期公债 0.410% +1.5 0.395% 30年期公债 0.550% +2.5 0.525% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.14 -0.18 151.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/张若琪 审校 杜明霞/李爽)