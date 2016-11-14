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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 13:45 BJT

日本债市：公债价格小跌，追随美债跌势

美国10年期公债收益率 在亚洲时段触及10个月高点2.210%。
    
    美国现货公债市场周五因退伍军人节假期休市，但美债期货周五跌至10个月低位，因债
市投资人担心，特朗普政府将施行的政策会推升通胀，那将降低债券价值。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.225%     +2.5   -0.250%
    五年期公债        -0.160%     +1.5   -0.175%
    10年期公债       -0.020%     +1.5   -0.035%
    20年期公债        0.410%     +1.5    0.395%
    30年期公债        0.550%     +2.5    0.525%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.14    -0.18    151.32
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚/张若琪 审校 杜明霞/李爽)

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