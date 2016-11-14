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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 13:52 BJT

《中国金融债发行日程表》--11月14日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 =============================================================================
 *国开行       至多50         3        周二招标      固息增发债    11/16-11/17
               至多50         5                      固息增发债    
               至多70        10                      固息增发债    
               至多30        20                      固息增发债    
    
 *进出口行       50           3         2.8330%      固息增发债    11/10-11/14
                 50           5         2.9711%      固息增发债
                 60          10         3.1959%      固息增发债
                 30          20         3.5068%      固息增发债
    
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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