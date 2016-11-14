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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:06 BJT

澳洲股市：受原材料和金融类股跌势拖累收低，美国政策充满不确定性

路透11月14日 - 澳洲股市周一收低，原材料和金融类股下跌构成拖累，特朗普胜选后美国经济政策的不确定性，令一些投资者离场观望。

S&P/ASX 200指数 收低25.03点或0.47%，至5,345.7点。

金矿公司Resolute Mining 对大盘的拖累最大。澳洲黄金类股 重挫8%至五个月低位。

金属类股 下滑2.1%，必和必拓 和Fortescue Metals 均跌0.8%。(完)

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