更新版 1-韩国经济：企划财政部长官称若有必要，政府会出手稳定金融市场

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* 韩国企划财政部长官称，若有必要将在汇市进行平顺操作

* 韩元兑美元连续第四个交易日下跌

路透首尔11月14日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一表示，面对美国总统大选结果带来的波动性上升局面，韩国政府准备好在必要时采取行动稳定金融市场。

新兴市场正遭遇货币大幅贬值以及“资本外流，因为新兴经济要受到发达经济体政策决定的影响”，柳一镐在首尔参加一场有官员和金融专家出席的论坛会时表示。

柳一镐在会后告诉记者，韩元当前的跌势“在预料中”，政府做好准备，“若出现剧烈震荡将进行平顺操作”。

他还指出，同其他新兴经济体相比，韩国经济拥有强劲的基本面。但他也补充道，政府将继续监视货币市场和外汇市场的流动性状况，特别是在当前全球形势不确定的背景下。

0453GMT，韩元/美元跌0.46%至1,170.0，连续第四个交易日贬值，市场担心美国政策的变数，及韩国国内政治丑闻事件。