更新版 1-韩国经济：企划财政部长官称若有必要，政府会出手稳定金融市场

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增更多评论及市场表现)
* 韩国企划财政部长官称，若有必要将在汇市进行平顺操作
* 韩元兑美元连续第四个交易日下跌
路透首尔11月14日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一表示，面对美国总统大选结果带来的波动性上升局面，韩国政府准备好在必要时采取行动稳定金融市场。
新兴市场正遭遇货币大幅贬值以及“资本外流，因为新兴经济要受到发达经济体政策决定的影响”，柳一镐在首尔参加一场有官员和金融专家出席的论坛会时表示。
柳一镐在会后告诉记者，韩元当前的跌势“在预料中”，政府做好准备，“若出现剧烈震荡将进行平顺操作”。
他还指出，同其他新兴经济体相比，韩国经济拥有强劲的基本面。但他也补充道，政府将继续监视货币市场和外汇市场的流动性状况，特别是在当前全球形势不确定的背景下。
0453GMT，韩元/美元跌0.46%至1,170.0，连续第四个交易日贬值，市场担心美国政策的变数，及韩国国内政治丑闻事件。
韩国三年期公债12月期货 跌0.09点至109.90。(完) (编译 张若琪 审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。