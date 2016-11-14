主要国家经济指标预测--11月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 -- 顺差72 出口 -- -3.2% 进口 -- -5.4% 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值 +0.3% +0.4% (未经季调较上年同期) +1.8% +3.1% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 +0.1% -0.2% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.3% +0.2% (较上年同期) +1.1% +1.0% 核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.5% 零售物价指数(RPI)(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +2.2% +2.0% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月 投入物价(未经季节调整，较前月) +2.1% 持平 (未经季节调整，较上年同期) +9.1% +7.2% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.3% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.7% +1.2% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.2% +0.1% (未经季节调整，较上年同期) +1.7% +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 11月 正8.1 正6.2 现况指数 正61.5 正59.5 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 9月 顺差225 顺差184 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季第二次估值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 负2.50 负6.80 1330 美国进口物价(较前月) 10月 +0.4% +0.1% 出口物价(较前月) +0.2% +0.3% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.6% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.5% 1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.2% +0.2% 2230 澳洲新车销售 10月 -- +2.5% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月13日(日) 2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.5% +0.2% GDP环比年率 +2.2% +0.9% 11月14日(一) 0200 中国规模以上工业增加值 10月 +6.1% +6.2% 固定资产投资(不含农户) 1-10月 +8.3% +8.2% 民间固定资产投资 1-10月 +2.9% -- 社会消费品零售总额 10月 +10.0% +10.7% 0430 日本工业生产(修正值) 9月 +0.6% -- 产能利用率(较前月) -2.0% -- 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 10月 +0.1% -- (较上年同期) -0.2% -- 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 -0.1% 持平 (较上年同期) -0.2% -0.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) -0.1% -0.1% 1000 欧元区工业生产(较前月) 9月 -0.8% -1.0% (较上年同期) +1.2% +1.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽/于春红 审校 王兴亚)