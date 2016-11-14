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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--11月15日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段     预估值       前值
    
    11月15日(二)
     -- 韩国贸易收支(亿美元)                     10月修正值         --     顺差72
                出口                                                --      -3.2%
                进口                                                --      -5.4%
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值       +0.3%     +0.4%
                            (未经季调较上年同期)                  +1.8%     +3.1%
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值        +0.1%     -0.2%
                                 (较上年同期)                     +0.5%     +0.5%
  　0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季初值        +0.2%      持平
                            (较上年同期)                          +0.8%     +0.8%
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月        +0.3%     +0.2%
                            (较上年同期)                          +1.1%     +1.0%
             核心CPI(较前月)                                      +0.2%     +0.2%
                (较上年同期)                                      +1.4%     +1.5%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            +0.1%     +0.2%
                           (较上年同期)                           +2.2%     +2.0%
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                      10月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)               +2.1%      持平
                         (未经季节调整，较上年同期)               +9.1%     +7.2%
                     产出物价(未经季节调整，较前月)               +0.3%     +0.2%
                         (未经季节调整，较上年同期)               +1.7%     +1.2%
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)           +0.2%     +0.1%
                             (未经季节调整，较上年同期)           +1.7%     +1.4%
    1000 德国ZEW经济景气指数                          11月        正8.1     正6.2
                    现况指数                                     正61.5    正59.5
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          9月      顺差225   顺差184
    1000 欧元区GDP(较前季)                  第三季第二次估值      +0.3%     +0.3%
                  (较上年同期)                                    +1.6%     +1.6%
    1330 美国纽约联储制造业指数                       11月       负2.50    负6.80
    1330 美国进口物价(较前月)                         10月        +0.4%     +0.1%
             出口物价(较前月)                                     +0.2%     +0.3%
    1330 美国零售销售(较前月)                         10月        +0.6%     +0.6%
              扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.5%     +0.5%
    1500 美国企业库存(较前月)                          9月        +0.2%     +0.2%
    2230 澳洲新车销售                                 10月          --      +2.5%
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值       预估值

    11月13日(日)
    2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季)             第三季        +0.5%        +0.2%
             GDP环比年率                                         +2.2%        +0.9%
    
    11月14日(一)
    0200 中国规模以上工业增加值                      10月        +6.1%        +6.2%   
             固定资产投资(不含农户)                1-10月        +8.3%        +8.2%
             民间固定资产投资                      1-10月        +2.9%          --  
             社会消费品零售总额                      10月       +10.0%       +10.7%
    0430 日本工业生产(修正值)                         9月        +0.6%          --
             产能利用率(较前月)                                  -2.0%          --   
    0815 瑞士生产者/进口物价(较前月)                 10月        +0.1%          --  
                        (较上年同期)                             -0.2%          --  
    0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)       10月终值        -0.1%         持平
                              (较上年同期)                       -0.2%        -0.1%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    +0.2%        +0.2%
                                 (较上年同期)                    -0.1%        -0.1%
    1000 欧元区工业生产(较前月)                       9月        -0.8%        -1.0%
                   (较上年同期)                                  +1.2%        +1.0%
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李爽/于春红  审校 王兴亚)

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