台湾股市：微收跌至两个月新低，惟台指期结算在即料具撑盘效果

路透台北11月14日 - 台湾股市周一微收跌，至两个月新低。分析师称，由于外资连日卖超台股并汇出拖累台币连三日急贬，市场担忧外资在台股的卖压恐将持续，令台股继续区间偏弱整理；不过台指期周三结算在即仍具撑盘效果，结算前大盘料在既有区间盘整。

台湾加权股价指数 收跌0.19%，至8,940.40点，此前收盘低点为9月14日的8,902.3点。今日成交初值 为968.59亿台币，上交易日修正后为1,140.83亿。

元大投顾分析师薛舜日表示，上日外资卖超台股逾200亿台币，致市场对外资在台股的卖压疑虑增温，加以MSCI明晟明日公布台股权重季调结果，不确定因素令台股持续走疲，惟今日台股逢低靠向两年线8,841点仍稍见反弹。

“两年线如果跌破就会转成空头，现在台币升贬及外资操作变观察重点。”他说。

他并称，周三为台指期结算日，尽管外资近期同步调节台股期现货，但至上日外资在台指期净多单部位仍达5.98万口之多，推估台指期结算前，台股可望在8,850点上方盘整。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，上周台股急跌破半年线后，盘势已转为弱势整理，而台指期结算在即，具有撑盘效果；至于此前没有涨到的金融股及运输股的低基期个股都获得资金青睐，其中金融股受惠于美国升息预期及美国金融股走扬等激励而涨势凌厉。

今日金融保险类指数 及运输类指数 涨幅分别为2.23%及2.95%；反观电子类指数 则是续跌0.54%，持续拖累大盘表现。

证交所上周五资料显示，外资及陆资在台股大幅卖超239.60亿台币，连三个交易日卖超共计388.08亿台币。

分析师预估，明日台股指数区间料在8,850-9,050点间。