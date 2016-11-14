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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:32 BJT

日本股市：日经指数创逾九个月最高收位，日圆贬值提振出口股

路透东京11月14日 - 日股周一收高，日圆贬值提振出口股，日经指数 涨1.7%至17,672.62点，创2月2日以来最高收盘位。

对特朗普政府政策将推升美国通胀的预期，及日本国内公布的乐观经济数据，支撑金融股和市场前景。

东证股价指数 收高1.6%至1,400.00点，JPX-日经400指数 收升1.6%至12,583.05点。(完)

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