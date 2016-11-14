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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:39 BJT

日股业绩：日本邮政半年获利同比锐降29.9%，维持全年疲弱业绩预测

路透东京11月14日 - 日本邮政 及其旗下银行部门公布半年度获利下降，并维持全年获利将下降的预估不变，因日本央行负利率政策损及其所持大量日本公债的回报。

截至9月的六个月，该控股公司录得净利1,497.3亿日圆(13.9亿美元)，较上年同期锐降29.9%，其银行部门半年度获利1,500亿日圆，同比下降12%。(完) (编译 李爽 审校 高琦)

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