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货币新闻 | 2016年 11月 14日 星期一 14:55 BJT

国际油市：油价在近数月低位持稳，受供应过剩疑虑拖累

美元指数周一攀升至九个月高点，令油价承压。

“因美元强势，油价料还会再跌。”券商冈藤商事驻东京的Kaname Gokon说道。

石油输出国组织(OPEC)周五表示，10月OPEC日产量为3,364万桶，较9月高出24万桶/日。这令油市承压。

OPEC计划减产或冻产，但投资者对于11月30日开会时是否会达成协议持怀疑态度，他们担心无论达成什么协议都不会有效。

阿尔及利亚新闻社周日报导，沙特能源部长法力赫表示，OPEC成员国必须就启动9月在阿尔及尔达成的减产协议统一立场。

伊朗周日开启三个油田运作，日产量总计超过22万桶。伊朗在制裁被解除后，努力提高产量。

油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示，11月11日止当周，美国活跃钻机数增加两个至452个，过去24周中有21周增加。(完)

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(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 李春喜/艾茂林)

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