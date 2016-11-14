国际油市：油价在近数月低位持稳，受供应过剩疑虑拖累

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美元指数周一攀升至九个月高点，令油价承压。
“因美元强势，油价料还会再跌。”券商冈藤商事驻东京的Kaname Gokon说道。
石油输出国组织(OPEC)周五表示，10月OPEC日产量为3,364万桶，较9月高出24万桶/日。这令油市承压。
OPEC计划减产或冻产，但投资者对于11月30日开会时是否会达成协议持怀疑态度，他们担心无论达成什么协议都不会有效。
阿尔及利亚新闻社周日报导，沙特能源部长法力赫表示，OPEC成员国必须就启动9月在阿尔及尔达成的减产协议统一立场。
伊朗周日开启三个油田运作，日产量总计超过22万桶。伊朗在制裁被解除后，努力提高产量。
油服公司贝克休斯(Baker Hughes)数据显示，11月11日止当周，美国活跃钻机数增加两个至452个，过去24周中有21周增加。(完)
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(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 李春喜/艾茂林)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。