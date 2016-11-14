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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 14:51 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美债收益率升势提振美元全线上扬

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* 美元/日圆上涨0.81%，欧元/美元下跌0.58%，新西兰元/美元跌0.57%，英镑/美元跌0.43%

* 美元/离岸人民币涨0.24%，美元/人民币涨0.2%，美元/韩元上扬0.61%，10年期美债收益率报2.2171%

* 日经指数上涨1.7%，E-迷你标普500指数期货涨0.5%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑1.1%，现货金跌0.7%，美国原油期货下跌0.14%

* 日本第三季GDP在出口带动下加速成长，但内需前景疲弱

* 中国经济四季度开局基本良好，工业投资持稳但消费略降

(完)

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(编译 王兴亚；审校 高琦)

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