版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 15:00 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在近107.65的盘内高点仍受买单支撑

0643 GMT

* 美元/日圆仍受买盘支撑，稍早从106.50升至107.65

* 汇价突破107.00和107.50后，停止单被触发

* 下一道阻力位在108.00前方，据闻那里有更多奇异期权，上方设有停止单

* 上次触及高点107.90还是在6月7日

* 日本逢低承接买兴再度浮现，买单聚集在107.00附近和下方

* 小时图的转换线/基准线切入位分别在107.19/106.84，106.51是下降的200日移动均线所在位，构成支撑。

(编译 高琦 审校 李爽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐