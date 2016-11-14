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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 15:30 BJT

中国经济：河南安阳民用机场项目获批，总投资约11.76亿元--国务院

路透北京11月14日 - 中国政府网周一刊登中国国务院和中央军委关于同意新建河南安阳民用机场的批复，总投资约11.76亿元人民币。

批复称，项目总投资原则上由国家发展改革委、民航局和河南省共同筹措解决，具体资金安排在可行性研究阶段确定。

该机场建成后，由地方经营管理，民航局实行行业管理。该航站区按满足2025年旅客吞吐量55万人次、货邮吞吐量2000吨的目标设计。

今年10月，国务院和中央军委陆续批复同意新建湖南湘西民用机场和安徽芜湖宣城民用机场，项目总投资分别为16.86亿元和13.36亿元。

欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 （完）

(发稿 李子木；审校 杨淑祯)

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