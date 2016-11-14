中国经济：河南安阳民用机场项目获批，总投资约11.76亿元--国务院

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月14日 - 中国政府网周一刊登中国国务院和中央军委关于同意新建河南安阳民用机场的批复，总投资约11.76亿元人民币。
批复称，项目总投资原则上由国家发展改革委、民航局和河南省共同筹措解决，具体资金安排在可行性研究阶段确定。
该机场建成后，由地方经营管理，民航局实行行业管理。该航站区按满足2025年旅客吞吐量55万人次、货邮吞吐量2000吨的目标设计。
今年10月，国务院和中央军委陆续批复同意新建湖南湘西民用机场和安徽芜湖宣城民用机场，项目总投资分别为16.86亿元和13.36亿元。
欲浏览中国发改委2016年批复的重大交通基建项目一览，请点选背景资料 （完）
(发稿 李子木；审校 杨淑祯)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。