新闻稿：中国前10月民间投资增速回升，工业投资增速回落--统计局

1-10月份，全国完成固定资产投资（不含农户）484429亿元，增长8.3%，增速比前三季度加快0.1个百分点，已连续两个月出现小幅回升。1-10月份固定资产投资运行有以下几方面特点: 一、民间投资增速持续回升，当月增速回升明显 随着企业效益的持续改善以及相关政策效应的逐步显现，民间投资增速持续回升。1-10月份完成投资297725亿元，增长2.9%，增速比前三季度加快0.4个百分点，已连续两个月回升。从当月投资看，10月份民间投资35791亿元，增长5.9%，增速比9月份加快1.4个百分点。 二、第三产业投资保持良好的增长态势，对投资稳定增长发挥了重要作用 1-10月份，第三产业投资279926亿元，增长11.5%，增速比前三季度加快0.4个百分点；占全部投资的比重为57.8%，比去年同期提高1.7个百分点；拉动全部投资增长6.5个百分点。 （一）基础设施投资平稳增长。1-10月份，基础设施投资94928亿元，增长19.4%，增速与前三季度持平，但比全部投资增速高11.1个百分点；基础设施投资占全部投资的比重为19.6%，比去年同期高1.8个百分点。基础设施行业中，生态保护和环境治理业投资增速高达45.3%；公共设施管理业投资增长23.6%；水利管理业投资增长20.9%；信息传输业投资增长20%；道路运输业投资增长15.6%。上述薄弱领域投资均呈较快增长，“补短板”效果明显。 （二）科教文卫投资增速提高。1-10月份，科、教、文、卫领域投资23284亿元，增长19.4%，增速比前三季度加快0.5个百分点。其中，教育投资增长21.9%，卫生和社会工作投资增长21.2%，科学研究和技术服务投资增长20%，文化体育和娱乐业投资增长14.8%。 （三）房地产开发投资增速加快。在商品房销售快速增长的带动下，房地产开发投资增速回升。1-10月份完成投资83975亿元，增长6.6%，增速比前三季度加快0.8个百分点。 三、第一产业投资快速增长，涉农领域投入不断加大 今年以来第一产业投资始终保持快速增长的态势，1-10月份第一产业投资15366亿元，增长22%，增速比前三季度加快0.2个百分点，占全部投资的比重为3.2%，比去年同期提高0.4个百分点。第一产业中，农业投资增长32.4%，渔业投资增长19.4%，畜牧业投资增长11.1%。在第一产业投资快速增长的同时，农村公路建设、电网改造、水利灌溉工程建设等涉农领域的投入也在不断加强。 四、工业投资增速虽有所回落，但结构优化持续推进 1-10月份，工业投资185681亿元，增长3%，增速比前三季度回落0.2个百分点。 （一）制造业投资增速低位企稳。1-10月份，制造业投资153068亿元，增长3.1%，增速与前三季度持平。从制造业内部结构看， 1-10月份，消费品制造业投资增长7.7%，其中与居民吃穿用等日常消费相关的行业投资保持较快增长，如食品制造业投资增长13.7%，文教、工美、体育和娱乐用品制造业投资增长13.5%，农副食品加工业投资增长9.5%，医药制造业投资增长8.9%。受原油、水泥、钢材、有色金属等价格回升的影响，高耗能制造业投资降幅继续收窄，但投资规模仍在减少。 （二）新动能发展提速。1-10月份，工业高技术产业投资18274亿元，增长12.7%，增速比前三季度加快1个百分点，比工业投资高9.7个百分点；占全部工业投资的比重为9.8%，比去年同期高0.8个百分点。 （三）工业技改投资比重提高。1-10月份，工业技改投资74748亿元，增长12%，增速比工业投资高9个百分点；占工业投资的比重为40.3%，比去年同期高3.3个百分点。（完）