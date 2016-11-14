更新版-日本个股：出光兴产再度推迟收购昭和壳牌石油股份的计划

(新增公司确认)

路透东京11月14日 - 日本经济新闻报导，日本炼油商出光兴产 将再度推迟其从皇家荷兰/壳牌石油集团 手中收购昭和壳牌石油 股份的计划，因日本公正交易委员会(Japan Fair Trade Commission)仍在进行审查。

出光兴产周一在声明中称，将原本在这个月进行的收购计划推迟至12月或明年1月。再度推迟计划是出光兴产收购昭和壳牌石油所遭遇的又一挫折；之前由于出光兴产创始人家族的反对，该收购计划已被推迟过一次。

出光兴产管理层上月无限期搁置了完全收购计划，尽管此前计划推进一项已签署的协议，以约1,700亿日圆从皇家荷兰/壳牌石油集团手中收购昭和壳牌石油33%的股份。

计划的推迟引发了对两家公司能否最终合并业务的质疑，因为持有出光兴产逾三分之一股份的创始人家族可能直接阻止全部交易，也可能在交易本身不被阻止的情况下否决董事会决议。

出光兴产股价周一收高1.1%，昭和壳牌石油股价涨1.4%。日经222指数涨1.7%。(完)