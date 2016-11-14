更新版-日本个股：出光兴产再度推迟收购昭和壳牌石油股份的计划

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(新增公司确认)
路透东京11月14日 - 日本经济新闻报导，日本炼油商出光兴产 将再度推迟其从皇家荷兰/壳牌石油集团 手中收购昭和壳牌石油 股份的计划，因日本公正交易委员会(Japan Fair Trade Commission)仍在进行审查。
出光兴产周一在声明中称，将原本在这个月进行的收购计划推迟至12月或明年1月。再度推迟计划是出光兴产收购昭和壳牌石油所遭遇的又一挫折；之前由于出光兴产创始人家族的反对，该收购计划已被推迟过一次。
出光兴产管理层上月无限期搁置了完全收购计划，尽管此前计划推进一项已签署的协议，以约1,700亿日圆从皇家荷兰/壳牌石油集团手中收购昭和壳牌石油33%的股份。
计划的推迟引发了对两家公司能否最终合并业务的质疑，因为持有出光兴产逾三分之一股份的创始人家族可能直接阻止全部交易，也可能在交易本身不被阻止的情况下否决董事会决议。
出光兴产股价周一收高1.1%，昭和壳牌石油股价涨1.4%。日经222指数涨1.7%。(完)
(编译 王琛；审校 于春红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。