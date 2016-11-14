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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,346亿韩元

路透首尔11月14日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0720GMT，外资在韩国股市卖超3,
346亿韩元。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月14日     -334.6          279.0           30.0
    ^11月11日     -449.5          378.2           89.7
     11月10日       47.9          229.5         -310.1
     11月 9日     -213.9          309.5         -126.9
     11月 8日      -55.5           12.6           18.7
     11月 7日     -217.8          291.4          -86.0
     11月 4日     -191.6          192.5          -11.0
     11月 3日     -205.7          339.8         -135.5
     11月 2日      -22.0          147.8         -130.1
     11月 1日       14.0           65.9          -91.2
     10月31日       10.1          131.0         -144.1
     10月28日      -33.4          -13.9           57.0
     10月27日       28.9          -24.0           -3.7
     10月26日      -82.8           29.9           57.5
     10月25日      -61.4          242.4         -187.8
    ----------------------------------------------------
    本月以来    -1,628.7        2,246.2         -752.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来     8,981.6       -5,145.2       -7,002.7
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
  
 (编译 王洋; 审校 于春红)

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