新闻稿：中国消费增速回落但保持两位数，汽车类增速回调--统计局

国家统计局今天发布了2016年10月份社会消费品零售总额数据。对此，国家统计局贸易外经司高级统计师蔺涛进行了解读。 一、消费品零售额增速虽有回落，但仍保持两位数增长 从当月看，10月份社会消费品零售总额同比增长10%，增速虽比9月份回落0.7个百分点，比1-9月份回落0.4个百分点，但仍保持了两位数增长。从累计看，1-10月份社会消费品零售总额同比增长10.3%，增速比1-9月份仅回落0.1个百分点，比上年同期回落0.3个百分点。 二、消费升级类相关商品加快增长，网上零售市场份额不断提升 （一）部分消费升级类相关商品销售良好。10月份，限额以上单位体育娱乐用品类和文化办公用品类（含计算机类商品）分别增长9.4%和12.7%，均比上月加快2.3个百分点；据全国乘用车市场信息联席会数据，10月份，运动型多用途乘用车（SUV）销售86.4万辆，同比增长41.4%，继续保持高速增长。 （二）网上商品零售保持快速增长。1-10月份，全国实物商品网上零售额同比增长24.9%，高于同期社会消费品零售总额增速14.6个百分点；占社会消费品零售总额的比重为11.8%，比1-9月份提高0.1个百分点，比上年同期提高1.8个百分点。 三、部分居住类商品保持较快增长，基本生活品类商品增速有所降低 （一）家具、家装类商品保持较快增长。10月份，限额以上单位家具类、建筑及装潢材料类商品分别增长11%和12.3%，保持较快增长。 （二）穿类商品增速有所回升，吃用类商品增速回落。10月份，限额以上单位服装鞋帽、针纺织品类增长7.5%，增速比上月加快0.8个百分点。但吃穿用等基本生活类商品总体增长8.4%，增速比上月回落0.9个百分点。 四、石油及制品类增速持续回升，汽车类增速有所回调 （一）石油及制品类保持小幅增长，而且增速持续回升。受油价上涨等因素影响，限额以上单位石油及制品类增速连续三个月回升。10月份，石油及制品类零售增长4.7%，增速比上月回升1.8个百分点，比1-9月份回升5.2个百分点。 （二）汽车销售增速环比回落，但高于上年同期水平。由于去年10月起，国家开始实施车辆购置税减半的优惠政策，政策实施前后两个月汽车销售情况差异较大，上年9月份增速明显低于10月份，上年基数呈现前低后高，加上10月份汽车成交均价环比下降等因素的影响，汽车类增速比上月回落。10月份，限额以上单位汽车类增长8.7%，增速比上月回落4.4个百分点，但比上年同月加快1.6个百分点。据测算，限额以上单位汽车类增速环比回落影响社会消费品零售总额增速回落约0.5个百分点。（完） (整理 宿泱韫; 审校 杨淑祯)