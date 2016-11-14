全球金市：金价收窄跌幅，盘中一度触及逾五个月新低

“我们今日在市场中看到的情况是多头仓位的持续结清，”OANDA的资深分析师Jeffrey Halley说道，“人们似乎已经解除了有关特朗普风险的押注，目前谈论的更多是关于‘特朗普的通胀’，特朗普希望实施的关乎基础建设的财政政策将会推高通胀，推升美国贷款利率和收益率。”

市场还押注美联储会更快地升息。黄金对于美国升息前景高度敏感。

路透技术分析师王涛称，基于波浪图形和费波纳齐分析，现货金可能在1,204-1,210美元区域寻得支撑，可能在下跌之前先有微幅反弹。

现货银 上涨0.14%至每盎司17.36美元，稍早曾跌至6月9日以来的最低位17.00美元。

现货铂金 上涨0.7%至677.40美元。（完）

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金