全球金市：金价收窄跌幅，盘中一度触及逾五个月新低

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“我们今日在市场中看到的情况是多头仓位的持续结清，”OANDA的资深分析师Jeffrey Halley说道，“人们似乎已经解除了有关特朗普风险的押注，目前谈论的更多是关于‘特朗普的通胀’，特朗普希望实施的关乎基础建设的财政政策将会推高通胀，推升美国贷款利率和收益率。”
市场还押注美联储会更快地升息。黄金对于美国升息前景高度敏感。
路透技术分析师王涛称，基于波浪图形和费波纳齐分析，现货金可能在1,204-1,210美元区域寻得支撑，可能在下跌之前先有微幅反弹。
现货银 上涨0.14%至每盎司17.36美元，稍早曾跌至6月9日以来的最低位17.00美元。
现货铂金 上涨0.7%至677.40美元。（完）
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/高琦 审校 李春喜/白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。