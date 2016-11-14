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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 17:37 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月14日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*安顺西秀区   15         7   11/21簿记建档     --        AA      11/22-11/23  东方花旗证券   
城镇投资发展             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*水城县城市   10.6       7   11/21簿记建档     --        AA      11/22-11/24  广州证券   
投资开发                 (第3-7年末分别偿还20%本金)
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*临沂城市资产 12         7   11/21簿记建档     --        AA+     11/22-11/25  申万宏源证券   
经营开发                 (第3-7年末分别偿还20%本金)
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溧水经济技术  15         7   11/8簿记建档     3.41%      AA      11/9-11/15   国信证券 
开发总公司         (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保)
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德清县         8.7       7   11/10簿记建档    3.60%      AA      11/11-11/15  国泰君安证券
建设投资     (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保)
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徐州高新技术  11.3       7   11/10簿记建档    3.78%      AA      11/11-11/15  东吴证券
产业开发区国有资产经营   (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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南京江宁       9         7   11/10簿记建档    3.48%      AA+     11/11-11/15  兴业证券
城市建设集团             (第3-7年末分别偿还20%本金)
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辽宁冠隆      10         7   11/9簿记建档     4.70%      AA      11/10-11/16  长城证券
建设集团                (第3-7年末分别偿还20%本金)
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东台国资经营   15        7   11/14簿记建档  上限4.70%    AA      11/15-11/16  华泰联合证券
                        (第3-7年末分别偿还20%本金)
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天门城市        6        7   11/14簿记建档  上限4.50%    AA      11/15-11/17   银河证券
建设投资   (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以土地使用权担保)
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贵阳城市建设   30       10   11/11簿记建档   *4.00%      AA+     11/14-11/18   国信证券
投资集团停车场建设专项债  (第3-10年末分别偿还10%-15%本金)
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海安开发区     15       7    11/15簿记建档 *上限4.50%    AA      11/16-11/18  德邦证券
建设投资双创孵化专项债  (第3-7年末分别偿还20%本金)
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昌吉城市        8       7    11/15簿记建档  上限5.80%    AA      11/16-11/18  兴业证券
建设投资发展   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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重庆金潼       10       7    11/15簿记建档 *上限4.80%    AA      11/16-11/18  开源证券
工业建设投资   (第3-7年末分别偿还20%本金)
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河北中岳       12       5    11/15簿记建档 *上限4.30%    AA      11/16-11/18   中投证券
城市建设投资   (第3-5年分别偿还40%/40%/20%本金；邯郸建设投资为差额补偿人)
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贵阳金阳建设  20        10   11/16簿记建档     --        AA+     11/17-11/18  东方花旗证券
投资集团停车场专项债  (第3-10年每年偿还10%/15%本金；以停车场产权抵押+预期收益担保)
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毕节德溪建设  5.5        7   11/16簿记建档     --        AA      11/17-11/21  兴业证券
开发投资地下管廊建设专项债  (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节开源建设投资集团提供担保)
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郓城水浒      9.7        7   11/18簿记建档     --        AA      11/21-11/22   东兴证券
城市建设置业    (第3-7年末分别偿还20%本金)
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岳阳云溪城投  13         7   11/18簿记建档     --        AA-     11/21-11/23   西南证券
              (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权担保)
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宜兴拓业实业    7.5      7        --        *取消发行    AA           --       中信建投证券
                        (第3-7年末分别偿还20%本金)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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*万盛经济技术    10      5    11/17簿记建档     --        AA     11/18-11/22   广州证券
开发区城市停车场建设项目收益债 
     (第3-5年末偿还30%-40%本金/重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团为差额补偿人)
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*广西柳州汽车城  11     10    11/21簿记建档     --        AA     11/22-11/24   国海证券
文化旅游科技体验园项目收益债  (第6-10年末分别偿还20%本金)
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安顺市城投       14      5    11/9簿记建档     5.48%      AA     11/10-11/16   五矿证券
老党校地块棚户区改造项目收益债  (第3-5年末偿还30%-40%本金)
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日) 
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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