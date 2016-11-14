金属期市：铜价上涨，因数据显示中国增加固定资产投资支出

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
上海期货交易所主力期铜合约 转为上涨，因数据显示，中国1-10月固定资产投资增长8.3%。
中国是全球最大的铜和其他工业金属消费国。
交易商称，固定资产投资增幅高于预期，帮助抵消了中国工业增加值及社会消费品零售增长数据疲软的不利影响。
在此数据提振下，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 亦回升，上涨0.7%至每吨5,626美元。该合约周五跳涨近8%至每吨6,025.50美元，触及2015年6月以来最高，随后回落。
LME期锌 一度涨4.5%，0700GMT报每吨2,578美元。
上海期交所期锌 收高2.68%至每吨21,275元人民币。
上海期交所期锡跌幅最重，收低3.78%至每吨146,410元人民币，其次是期镍 ，跌3.22%至每吨91,680元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。