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亚洲 | 2016年 11月 14日 星期一 16:05 BJT

金属期市：铜价上涨，因数据显示中国增加固定资产投资支出

上海期货交易所主力期铜合约 转为上涨，因数据显示，中国1-10月固定资产投资增长8.3%。

中国是全球最大的铜和其他工业金属消费国。

交易商称，固定资产投资增幅高于预期，帮助抵消了中国工业增加值及社会消费品零售增长数据疲软的不利影响。

在此数据提振下，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 亦回升，上涨0.7%至每吨5,626美元。该合约周五跳涨近8%至每吨6,025.50美元，触及2015年6月以来最高，随后回落。

LME期锌 一度涨4.5%，0700GMT报每吨2,578美元。

上海期交所期锌 收高2.68%至每吨21,275元人民币。

上海期交所期锡跌幅最重，收低3.78%至每吨146,410元人民币，其次是期镍 ，跌3.22%至每吨91,680元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 白云/刘秀红；审校 孙茉莉/蔡美珍)

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