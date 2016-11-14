国际油市：ICE提议在2017年对迪拜原油期货的持仓量进行限制

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月14日 - 洲际交易所(ICE) 向其成员发出的一份文件显示，该所提议在明年对投资者交易迪拜原油期货时可持有的仓位进行限制。
ICE在通知中称，该提议措施旨在确保合约的可信度，因自2012年以来迪拜原油的交易量以及未平仓合约已有增加。
ICE称，成员将在11月30日之前提交反馈意见，最终决定将在1月3日前作出。ICE还称，仓位限制或许适用于2017年5月以后的交割合约。
ICE未对路透的置评请求作出回应。
据ICE网站，过去五个交易日中，交易员在ICE布兰特原油期货的持仓限额为6,000口合约。(完)
(编译 王琛；审校 李春喜)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。