国际油市：ICE提议在2017年对迪拜原油期货的持仓量进行限制

路透新加坡11月14日 - 洲际交易所(ICE) 向其成员发出的一份文件显示，该所提议在明年对投资者交易迪拜原油期货时可持有的仓位进行限制。

ICE在通知中称，该提议措施旨在确保合约的可信度，因自2012年以来迪拜原油的交易量以及未平仓合约已有增加。

ICE称，成员将在11月30日之前提交反馈意见，最终决定将在1月3日前作出。ICE还称，仓位限制或许适用于2017年5月以后的交割合约。

ICE未对路透的置评请求作出回应。

据ICE网站，过去五个交易日中，交易员在ICE布兰特原油期货的持仓限额为6,000口合约。(完)