日本新股：自动驾驶初创公司ZMP 获批下月在东京上市

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透东京11月14日 - 日本机器人初创公司ZMP Inc获批下月在东京上市，首次公开发行(IPO)规模至多为8,200万美元。该公司正在寻求融资，以加速开发自动驾驶技术。
根据提交给日本财务省的监管文件，ZMP将发售约350万新股和660万现有股份。
若以每股760日圆的发行指导价计算，包括需求强劲情况下的超额配售安排，则ZMP将发售大约88亿日圆股票(8,200万美元)。
随着像谷歌母公司Alphabet、特斯拉、通用汽车等科技和汽车业巨头涉足自动驾驶领域，自动驾驶技术已成为人们的关注焦点。
ZMP于2001年在东京成立。该公司在招股说明书中表示，融资所得将用于研发以提高其自动驾驶技术，并将用于为关联公司Robot Taxi融通资金。
ZMP将于12月19日在东京证交所创业板首日上市。
SMBC日兴证券是该交易的牵头经办人。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。