日本新股：自动驾驶初创公司ZMP 获批下月在东京上市

路透东京11月14日 - 日本机器人初创公司ZMP Inc获批下月在东京上市，首次公开发行(IPO)规模至多为8,200万美元。该公司正在寻求融资，以加速开发自动驾驶技术。

根据提交给日本财务省的监管文件，ZMP将发售约350万新股和660万现有股份。

若以每股760日圆的发行指导价计算，包括需求强劲情况下的超额配售安排，则ZMP将发售大约88亿日圆股票(8,200万美元)。

随着像谷歌母公司Alphabet、特斯拉、通用汽车等科技和汽车业巨头涉足自动驾驶领域，自动驾驶技术已成为人们的关注焦点。

ZMP于2001年在东京成立。该公司在招股说明书中表示，融资所得将用于研发以提高其自动驾驶技术，并将用于为关联公司Robot Taxi融通资金。

ZMP将于12月19日在东京证交所创业板首日上市。