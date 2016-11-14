新闻稿：中国工业生产持稳，但高耗能产品生产回升不利节能减排--统计局

11月14日，国家统计局发布的工业生产数据显示：10月份，全国规模以上工业增加值同比实际增长6.1%，增速与9月份持平。10月份工业生产总体平稳，但行业间增长分化明显。 一是高技术产业增长有所加快。10月份，高技术制造业增加值同比增长10.5%，增速较上月加快0.9个百分点。其中，航空航天器及设备制造业、电子及通讯设备制造业、医疗仪器设备及仪器仪表制造业分别较上月加快6.7、1.1、1.0个百分点。 二是消费品制造业增速回升。10月份，消费品制造业增加值同比增长4.9%，增速较上月加快1.8个百分点。其中，文教工美体育和娱乐用品制造业、纺织业、医药制造业增速分别较上月加快5.2、1.5、1.2个百分点，烟草制品业降幅收窄5.7个百分点。 三是部分高耗能产品增长有所加快。受大宗商品价格上涨影响，钢铁、有色、建材等高耗能行业产品增长有所加快，带动发电量回升较快。10月份，粗钢、水泥、平板玻璃、十种有色金属产量分别同比增长4.0%、3.0%、8.8%、3.2%，分别较上月加快0.1、0.1、6.1、0.5个百分点。 四是汽车生产增速明显回落。10月份，汽车产量同比增长18%，增速较上月回落13.5个百分点。其中轿车、SUV产量分别增长9.6%、37.0%，增速分别较上月回落20.3、14.5个百分点，主要是由于上年10月1日实施“购置1.6升及以下排量乘用车减按5%的税率征收车辆购置税”的政策刺激了汽车产销，致使上年同月基数较高、本月增速回落，但产量环比增速平稳，累计仍保持较高增长。 当前，工业生产呈总体平稳、小幅波动特征，营业收入、利润企稳回升，工业品价格回升较快，表明需求出现改善。但部分原材料、高耗能产品价格上涨过快，将刺激相关产品生产回升，不利于节能减排和化解过剩产能工作的持续推进。（完） (整理 宿泱韫; 审校 杨淑祯)